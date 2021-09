Z bogračem v Guinnessovo knjigo rekordov

V Lendavi se bodo lotili prav posebnega izziva: vso noč bodo kuhali bograč in to zgolj v enem kotlu. Z največjim bogračem na svetu se bodo namreč skušali vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov. To sicer ne bi smel biti velik problem, saj se tega podviga ni lotil še nihče. Nenazadnje, svetovna prestolnica bograča, te prekmurske jedi na žlico, je prav Lendava. Je pa res, da legenda o bograču izvira iz Madžarske, kjer naj bi ob vsakoletnem srečanju pastirjev vsak izmed njih prinesel nekaj mesa in čebule, potem so vse skupaj dali v kotel, zalili z vinom in skuhali.