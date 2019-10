Z droni našli še pet slonov, ki so poginili pri reševanju mladiča

Kot smo poročali , je v tajskem nacionalnem parku poginilo šest slonov, medtem ko so po padcu čez slap skušali najprej pomagati triletnemu mladiču, nato pa iz deroče vode rešiti drug drugega. Z dronom so zdaj opazili še pet poginulih slonov, ki naj bi bili del iste skupine.

Zaposleni v parku so na bližnji pečini sicer našli dva preživela, a bo dogodek najverjetneje terjal svoj davek. Sloni so namreč zelo inteligentne živali, ki za poginulimi člani črede pogosto zelo žalujejo. Edwin Wiek, ustanovitelj tajske fundacije za pomoč divjim vrstam (Wildlife Friends Foundation Thailand) meni, da bi preživela slona lahko imela težave, saj so sloni živali, ki se izrazito zanašajo na zaščito in zagotavljanje hrane, ki jim jo nudi čreda: "To je tako, kot bi izgubila polovico družine. A ne moremo nič, tako je to žal v naravi," je še dejal Wiek.