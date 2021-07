Z droni poskusno dostavili krvne vzorce iz ZD Nazarje v Bolnišnico Topolšica

V Sloveniji bi lahko kmalu postali prihodnost na področju zdravstvene oskrbe bolnikov, ki živijo daleč od mestnih središč. Čeprav njihova široka uporaba v Evropi še ni dovoljena, se v Sloveniji že pripravljamo na dan, ko bodo droni prevzeli dostavo medicinskih pripomočkov in vzorcev. To bi pospešilo obravnavo bolnikov iz odročnejših krajev, znižalo stroške in razbremenilo sekundarni nivo zdravstvenega sistema. Zato so poskusno dostavili krvne vzorce iz Zdravstvenega doma Nazarje v laboratorij Bolnišnice Topolšica.

