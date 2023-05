2TDK: Nazaj k stari časovnici in višjim stroškom

Kdaj bodo po drugem tiru torej zapeljali prvi vlaki in koliko bomo za to morali odšteti? Časovnica se ne zamika, kot je to želelo prejšnje vodstvo, kar pomeni, da bo promet poskusno začel obratovati januarja 2026. A za to bo treba odšteti 70 milijonov evrov več kot je bilo načrtovano po zadnjih projekcijah, a obenem 40 milijonov manj, kot je bilo predvideno sprva.

Leta 2019 sprejet Investicijski program je predvideval stroške v višini milijarde 150 milijonov, a je bil program nato leta 2021 noveliran, stroški pa znižani za kar več kot 200 milijonov, na 940 milijonov evrov. Danes je bilo od novega vodstva sicer slišati, da so bile te spremembe nepotrebne, celo nestrokovne in sprejete brez ustrezne pravne podlage. Zato so predvidene stroške zdaj spet posodobili in znašajo milijardo 109 milijonov evrov, kar pa je tri in pol odstotke manj od prvotnih načrtov.

Na dveh glavnih odsekih z deli že zamujajo. Na odseku 1, kjer potekajo gradbena dela med Divačo in Črnim Kalom je zamude namreč 11 mesecev, na odseku 2 od Črnega Kala do Kopra pa še sedem mesecev. Trenutno je na terenu sicer okoli 1000 delavcev. Da bodo ujeli roke, je predvideno povečanje intenzitete gradbenih del na prvem in drugem sklopu, sočasno pa bodo začeli izvajati še sklop 3, kamor spadajo denimo signalnovarnostne in energetske naprave. Predvideni so tudi dodatni tako imenovani organizacijski ukrepi, denimo povečanje nadzora na terenu, podrobnejše spremljanje izvajanja terminskih planov in optimizacija tehnološkega procesa gradnje.

Trenutno je izkopanih 21 od 27 kilometrov predorov.

"Gradita se viadukta Vinjan in Gabrovica. Največja zamuda je nastala pri gradnji viadukta Glinščica, ker je bil izvajalcu predan ta viadukt približno 10 mesecev kasneje, kot je bilo predvideno s terminskim planom. Po tem, ko je bila novelacija investicijskega programa sprejeta na vladi, imamo zagotovljena sredstva za izvedbo sklopa 3. V ponedeljek bomo začeli in pozvali izvajalca k pogajanjem," pravi Marko Brezigar, direktor 2TDK.

Matej Oset, generalni direktor 2TDK, dodaja: "Sklop 3 je zelo pomemben, da lahko sploh vlak začne peljati po drugem tiru. To je možno tudi s sočasnim izvajanjem del na sklopu 3 in dokončanju del na sklopih 1 in 2."

Kaj bo to pomenilo za promet? Bodo naše ceste, kjer so prometni zamaški danes prej pravilo kot izjema, razbremenjene? Tak je načrt, glede na to, da se promet Luke Koper na leto v povprečju poveča za pet odstotkov. Če je bilo leta 2009 skupnega pretovora za dobrih 13 milijonov ton, ga je bilo lani še deset ton več. Več prometa v Luki Koper posledično pomeni tudi več prometa na cestah. Lani za osem odstotkov, na avtocestah celo za 12.

Vodstvo 2TDK je danes predstavilo, da bi z drugim tirom ustvarili tudi do 100 milijonov evrov dodane vrednosti na leto.