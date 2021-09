Porast zanimanja za cepljenje: z enim odmerkom cepljenih že 49 odstotkov Slovencev

Za množico storitev zapovedani pogoj PCT je v preteklih dneh marsikaterega Slovenca spodbudil ali kar prisilil k cepljenju. Zato je v začetku tedna pred cepilnimi točkami prihajalo do gneče ljudi, ki so želeli, oziroma morali nastaviti ramo. Po podatkih NIJZ-ja je delež cepljenih z enim odmerkom v zadnjih dveh tednih poskočil za cela dva odstotka, skupni delež tistih Slovencev, ki so vsaj enkrat zavihali rokav, pa je zdaj tako že 49-odstoten.

