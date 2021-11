Z inovacijo mladih raziskovalcev bi lahko učinkoviteje zdravili raka in srčne bolezni

Da je znanost tista, ki podira meje mogočega, so dokazali mladi inovatorji Univerze v Ljubljani. Prvo mesto v kategoriji mladih raziskovalcev je dobila inovacija, s pomočjo katere bomo v prihodnosti lahko še učinkoviteje zdravili raka in srčne bolezni. Inovacija predstavlja tudi nov preboj na področju genske terapije, s pomočjo katere bi lahko v prihodnosti razvijali še učinkovitejša zdravila in še varnejša cepiva. Gre za prototip elektroporatorja visokofrekvenčnih bipolarnih pulzov. Kaj to sploh je in kaj pomeni za prihodnost medicine?