Z izkorenitvijo korupcije bi država prihranila 3,5 milijarde evrov

Kaj bi mi s tremi milijardami evrov in pol? Ne bi bilo treba zategovati pasu pri plačah v javnem sektorju, popoplavna obnova bi bila poplačana v nekaj letih, pa morda bi si vlada vendarle kupila novega falcona. In kako bi kar tako dobili 3,5 milijarde evrov? Če bi izkoreninili korupcijo. V soboto je namreč mednarodni dan boja proti korupciji in ocena je, da je omenjeni znesek tisti, ki letno izgine zaradi raznih korupcijskih dejanj. In tu ne govorimo le o podkupninah in ovojnicah, polnih denarja, gre tudi na primer za usluge, draga potovanja v eksotične kraje, pa tudi preskakovanje čakalnih vrst, poudarjajo na Policiji, kjer so letos obravnavali že 106 primerov korupcijskih kaznivih dejanj. Kako velika pa je vloga skesancev, ki korupcijo prijavijo policiji?