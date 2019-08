Z izzivom napolni plastenko nad cigaretne ogorke

Izziv napolni plastenko je nastal, da bi očistili čim več tistih malih odpadkov, ki so praktično na vsakem našem koraku, da se posredno začnemo zavedati, koliko jih je, in da nam to več ne bi bilo tako sprejemljivo. Govorim o cigaretnih ogorkih. Z ekipo smo si zadali izziv, da napolnimo pollitrsko plastenko, ki pa je bil izjemno lahek. V le enem parku bi lahko z njimi napolnili kar cel sod.