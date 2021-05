Z junijem Finančno upravo za pol leta prevzema Ivan Simič

Ivan Simič je slovensko davčno upravo že vodil od 1. januarja 2006 do 17. julija 2008, ko je bil generalni direktor, a je po pol mandata odstopil, od 20. februarja 2009 pa do 17. novembra 2010 je bil predsednik Nogometne zveze Slovenije, tudi tu je mandat končal predčasno. Pol leta je bil leta 2012 tudi posebni svetovalec finančnega ministra Republike Srbije, od 1. februarja 2013 do 31. decembra 2013 je bil v. d. direktorja Davčne uprave Republike Srbije. Že takoj ob imenovanju je sicer dejal, da bo direktor le pol leta. Ali se lahko v tem obdobju naredi kaj oprijemljivega, je v studiu komentiral Ivan Simič.

