Z ledenika na Mont Blancu bi se lahko odlomilo 250.000 kubičnih metrov ledu

Ledenik na italijanski strani najvišjega masiva v Evropi Mont Blanc bi se lahko zaradi podnebnih sprememb odlomil, so opozorili znanstveniki. Del ledenika drsi s pobočja s hitrostjo 50 do 60 centimetrov na dan, če bi se odlomil, pa bi po pobočju zgrmelo 250.000 kubičnih metrov ledu. Italijanske oblasti so zato preventivno zaprle več gorskih cest in evakuirale gorske koče.

V dolini Val Ferret so preventivno zaprli dve cesti, evakuirali pa so tudi vse gorske koče na območju. FOTO: Shutterstock Po navedbah strokovnjakov bi se z ledenika Planpincieux na gori Grandes Jorasses lahko odlomilo okoli 250.000 kubičnih metrov ledu. Del ledenika drsi s pobočja s hitrostjo 50 do 60 centimetrov na dan. Strokovnjaki regionalnih oblasti in fundacije Fondazione Montagna Sicura trdijo, da je težko napovedati, kdaj točno bi se lahko ledena masa odlomila. Župan bližnjega mesta Courmayeur Stefano Miserocchi je v torek z odlokom ukazal zapreti dve cesti v dolini Val Ferret na italijanski strani Mont Blanca, preventivno pa so evakuirali tudi vse gorske koče na območju. Po njegovih navedbah ledenik sicer ne ogroža bližnjih naselij ali turističnih namestitev. "Ti pojavi znova kažejo, da se gora znatno spreminja zaradi podnebnih dejavnikov in da je zato še posebej ranljiva," je za italijanske medije dejal župan Courmayeurja. Fondazione Montagna Sicura ledenik blizu najvišje gore v Evropi, 4810 metrov visokega Mont Blanca, raziskuje od leta 2013.