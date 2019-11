Z modrim vlakom po poteh Josipa Broza Tita

29. november je bil v nekdanji Jugoslaviji dan republike in zaradi tega je iz Beograda proti Užicam spet krenil Titov modri vlak. Po Orient ekspresu eden najbolj znanih vlakov na svetu, s katerim je potovala tudi britanska kraljica Elizabeta II. Ker je zanimanja za popotovanje po Titovih poteh zelo veliko, turistične agencije po državah nekanje Jugoslavije že snujejo večdnevne aranžmaje.

Modri vlak, s katerega so po več kot desetleju spet obrisali prah, je opoldne z navdušenimi potniki zapustil Beograd in jih popeljal proti Užicam."Potnike bomo ob tej priložnosti primerno postregli. Seznanili se bodo z zgodovino vlaka in njegovimi skrivnostmi," je povedala Dragana Stanković s Srbske železnice. Ni pa skrivnost, da so vlak izdelali leta 1959 zgolj za potrebe predsednika Tita v tovarni vagonov Boris Kidrič v Mariboru.

Modri vlak so za potrebe Tita izdelali v tovarni vagonov Boris Kidrič v Mariboru. FOTO: Kanal A

Kompozicijo sestavlja osem za tisti čas najsodobneje in razkošno, v stilu art decoja, opremljenih vagonov. Dva energetska vagona, konferenčni, slovesni salon, jedilni, spalni De Gaullov vagon, vagon za osebje in seveda Titov apartmajski vagon."Tukaj je tudi prva jakuzi/kad na teh prostorih," je pokazala Stankovićeva. Dekorativne lesene elemente in intarzije iz mahagonija, hruške in oreha ter stene, oblečene v svilo, so lahko občudovali številni Titovi gosti, najpomembnejše osebnosti 20. stoletja. To so bili kralji in kraljice, predsedniki, filmske zvezde. Delček zgodovine pa lahko zdaj izkusijo tudi turisti.

Delček zgodovine Josipa Broza Tita lahko seaj na Modrem vlaku izkusijo tudi turisti. FOTO: Kanal A