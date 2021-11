Z neplodnostjo se v Sloveniji sooča vsak šesti par

Čustvene odzive doživljajo tudi pari, ki se trudijo spočeti otroka, pa ne gre. O neplodnosti govorimo, ko ženska kljub leto dni trajajočim rednim in nezaščitenim odnosom ne more zanositi. Svojo zgodbo je delil tudi voditelj oddaje SVET Gregor Trebušak, ki se je z ženo Uršo prav tako soočal z neplodnostjo, a nista obupala in sta s pomočjo umetne oploditve dobila prvo deklico Lilijo, letos pa je njun svet polepšala tudi Ivana Paulina, ki je bila spočeta po naravni poti.