Bodo kmetje in gozdarji začasno oproščeni plačila trošarine?

Da bi jim stroške vsaj nekoliko znižali, vlada za kmete načrtuje dodatne ukrepe proti draginji. Kmetje so pri nakupu goriva trenutno oproščeni 70 odstotkov zneska trošarine, z novim letom pa želi vlada kmetijski in gozdarski sektor začasno popolnoma oprostiti plačila trošarine. To bi veljalo do konca maja, nato pa bi se vrnilo na trenutno veljavno višino, torej bi morali plačati 30 odstotkov zneska trošarine. Vlada bi to storila z uvedbo davčno označenega goriva za kmetijstvo, kar pomeni, da bi bili kmetje do ugodnosti upravičeni takoj in jim ne bi bilo treba oddajati zahtevkov za vračilo trošarine.

