Zaradi prenizkih plač vse manj zanimanja za poklic učitelja, teh vse bolj primanjkuje

Koliko bi plačali osebo, ki vašega otroka uči vse od računanja, pisanja, branja, bontona, tujih jezikov in z njim preživi vsaj sedem ur na dan? 1100 evrov neto zasluži učiteljica začetnica, ki na razredni stopnji poučuje 22 otrok. Stroka opozarja, da je mladi kader tisti, ki ga je v šolstvu še posebej težko dobiti, saj so plače prenizke. Z novim plačnim sistemom v javnem sektorju vlada želi izboljšati plače, privabiti mlade, hkrati pa prevetriti sistem napredovanj in nagrajevanj, kar v šolah sicer pozdravljajo, ne strinjajo pa se, da se napredovanje in nagrajevanje do začetka novega plačnega sistema zaustavi.