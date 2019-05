Z novo ledvico je sladkorna bolezen ostala le spomin

Transplantacije so paradni konj slovenske medicine. Prva presaditev na naših tleh sega v leto 1970, ko so presadili ledvico. Obiskali smo Mariborčanko, ki je kot otrok zbolela za sladkorno boleznijo, zaradi katere je prišlo do odpovedi ledevic. A ko je dobila novo ledvico, so ji hkrati presadili tudi trebušno slinavko, zaradi katere je njena sladkorna bolezen le še spomin.