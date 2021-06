Z novo linijo bodo v Palomi proizvedli 90 tisoč ton papirnatih izdelkov letno

V sladkogorski tovarni papirja Paloma, ki je del vodilnega proizvajalca higienskih papirnih izdelkov v tem delu Evrope, so zagnali novo papirno linijo. Vredna je 41 milijonov evrov, s čimer se je postavila na sam vrh investicij v papirno industrijo zadnjih 40 let pri nas. Palomo seveda še najbolj poznamo po papirnatih robčkih in toaletnem papirju. Da ne gre za nekaj samoumevnega in zgolj za predelan papir, pač pa tudi simbol civilizacije, je ob odprtju dejal premier Janez Janša, ko je spomnil, da je v času epidemije najprej začelo primanjkovati prav toaletnega papirja. Proizvodnja higienskih papirnatih izdelkov se bo z dosedanjih 65 tisoč ton povečala na 90 tisoč ton letno.

