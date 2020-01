Z novo tehnologijo postajajo spletni napadi vedno bolj nepredvidljivi

Kaj se lahko zgodi, ko se nekdo dokoplje do vaših podatkov in kako to preprečiti, so v tem tednu razpravljali na največji IT konferenci pri nas, SecurIT. Vsako leto je namreč ukradenih za okoli 4 milijarde spletnih podatkov. Kljub temu, da podjetja postajajo vse manj najivna in se vedno bolj zavedajo nevarnosti, postajajo hekerji in njihovi načini udorov vedno bolj zviti.