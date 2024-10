'Z obtožbami se soočamo, ker dosledno izvajamo ukrepe zaščite zunanje meje EU'

Hrvaška je spet tarča očitkov in kritik o policijskem nasilju nad migranti, ki v državo oziroma Evropsko unijo ilegalno vstopajo prek meje z Bosno in Hercegovino. Hrvaški mejni policisti naj bi med drugim zažigali osebne predmete migrantov in jih nasilno vračali v južno sosedo, je nedavno pisal britanski Guardian. Kot dokaz so aktivisti organizacije v 49 straneh dolgem poročilu o nezakonitem in nehumanem ravnanju hrvaške policije priložili fotografije. Nekateri migranti trdijo, da so bili tudi žrtve spolnega nadlegovanja in drugih zlorab. Hrvaška policija in notranje ministrstvo očitke odločno zavračata, češ da gre za manipulacijo in laži.