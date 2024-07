'Z odškodnino, ki jo ponuja država, si novega doma ne moremo zgraditi'

Točno 11 mesecev je bilo potrebnih, da so tisti, ki bodo morali zaradi poplav zapustiti svoje domove, na mizo dobili prve uradne cenitve. "In doživeli smo precej neprijetno presenečenje," pravi Paul Orešnik iz Strug. "S to odškodnino, ki jo ponuja država, si novega doma pač ne moremo zgraditi." "Res smo prejeli dva ugovora zoper cenitve, a te so povsem pravične, imamo čisto vest," odgovarja vodja vladne službe za popoplavno obnovo. V samih cenitvah pa da so upoštevali tudi na primer nekakšno odškodnino za prisilno preselitev ter druge dodatke, ki jih na trgu sicer ne bi prejeli.