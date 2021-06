Aplikacija Optifarm smart: domači pridelki na enem mestu

V poletnih mesecih se med drugim zagotovo razveselimo domačih pridelkov, ki jih enostavno poberemo ali utrgamo z vrta. In kaj je boljšega kot jesti lokalno hrano, ki jo lahko kupimo tudi od sosednjega kmeta, če je doma ne pridelamo? Da bi lokalna hrana res postala dostopna za vse, so Gorenjci razvili aplikacijo Optifarm smart, ki povezuje ponudnike izdelkov, kupce in ponudnike prevozov. Z aplikacijo so želeli uporabnikom skrajšati pot do kmetij in jim omogočiti, da lahko izdelke različnih pridelovalcev dobijo na enem mestu.

