Z otrokom pobegnila od nasilnega partnerja, zdaj ne more do strehe nad glavo

Pred dvema letoma je s svojim dve leti starim sinom pobegnila iz nasilnega partnerskega odnosa in se v upanju na nov začetek preselila v Ljubljano. Tukaj jo je pričakal birokratski zid zaradi stanovanjske politike po slovensko. Ne more do javnega najemniškega stanovanja, zavrnili so ji tudi prošnjo za subvencioniranje tržnega najema, pa čeprav ji od plače dobesedno nič ne ostane.