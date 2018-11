Z razkritimi prsmi zaobšli varnostne sile in se prebili do Trumpove povorke

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa , ki se je udeležil mednarodne slovesnosti ob koncu prve svetovne vojne , so tudi v Parizu pričakali protestniki in transparenti na katerih je lahko meddrugim prebral 'Trump je vojna'.

Dve protestnici z razkritimi prsmi sta namreč uspeli zaobiti varnostne ograje in pripadnike varnostnih sil ter se prebili do njegove avtomobilske povorke. Policisti so protestnici nemudoma prijeli, eno od njiju so ustavili le nekaj metrov od Trumpovega avtomobila. Protestnicama je to uspelo kljub močno poostrenim varnostnim ukrepom.