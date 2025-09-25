Svetli način
Z reševalnim pasom lahko ponesrečenim povečate možnost preživetja

Ljubljana, 25. 09. 2025 19.03 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Ali veste, da lahko ob prometni nesreči ponesrečencu povečate možnost preživetja tudi do 40 odstotkov, če ste le vzoren voznik? Reševalni pas in z njim pravilna razvrstitev na avtocestah in hitrih cestah rešujeta življenja, opozarjajo pristojni, ki opažajo, da se je kultura vožnje v zadnjih letih zelo dvignila. Pa vendar, leto se še ni izteklo, pa je policija ujela več kot 100 kršiteljev.

KOMENTARJI (7)

colski
26. 09. 2025 17.42
Kar pa se tiče Nemčije in Avstrije pa raje tiho bodi
ODGOVORI
0 0
colski
26. 09. 2025 17.26
V Italiji res uporabljajo odstavni pas kot reševalni pas. Tega nisem vedel
ODGOVORI
0 0
colski
26. 09. 2025 16.14
Zgleda, da premalo prevoziš
ODGOVORI
0 0
colski
26. 09. 2025 16.11
Reševalni pas je obvezno vzpostaviti v Avstriji, Nemčiji, Češki, Madžarski, Luksemburgu, Sloveniji, Poljski, Belgiji, Španiji od leta 2026 in je za prekršek globa. Rettungsgasse pravijo temu Nemci
ODGOVORI
0 0
vednokontra
26. 09. 2025 12.36
+1
PREVEČ PREVOZIM PO eu 50.000 NA LETO, ZATO MI NE GOVORI. V ITA rešejujejo po odstavnem pasu, v Avstriji in Nemčiji ravno tako, samo izjemno se dela reševalni pas. V Hrvaški pa je idti natego (preozki odstavni pasovi) zato so začeli z reševalnim pasom. Če vse veš, odgpovori še na moje vprašanje. Pa še ena neumnost, motoristom je dovoljeno voziti po reševalnem pasu, zato se tudi marsikateri tujec zmede in vozi po reševalnem pasu.
ODGOVORI
2 1
vednokontra
25. 09. 2025 19.19
+1
Reševalni pas je natego SLO politike in izvajalcev, ki so odstavne pasove naredili preozke. V EU se rešuje po odstavnem pasu. Kje boste pa reševali na tro in štiripasovnicah in kako boste reševali, ko se zgodita dve nesreče, ena za drugo v razdalji 200 metrov?
ODGOVORI
3 2
colski
26. 09. 2025 10.02
+1
Saj ni res. Cela EU ima enako pravilo za reševalni pas. Če imaš izpit, se prosim pouči o tem
ODGOVORI
2 1
