Z reševalnim pasom lahko ponesrečenim povečate možnost preživetja
Ali veste, da lahko ob prometni nesreči ponesrečencu povečate možnost preživetja tudi do 40 odstotkov, če ste le vzoren voznik? Reševalni pas in z njim pravilna razvrstitev na avtocestah in hitrih cestah rešujeta življenja, opozarjajo pristojni, ki opažajo, da se je kultura vožnje v zadnjih letih zelo dvignila. Pa vendar, leto se še ni izteklo, pa je policija ujela več kot 100 kršiteljev.
