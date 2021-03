V tujini z ukrepi ponovno omejujejo javno življenje

Da bi preprečili širjenje virusa, je policijsko uro in druge ostre ukrepe uvedlo kar nekaj evropskih držav, vključno s poostrenim nadzorom na mejah. Najstrožji ukrepi, tudi s policijsko uro, veljajo v Franciji in na Madžarskem. Policijsko uro imajo tudi v Španiji, na Portugalskem, Nizozemskem, v Avstriji in Italiji. Prav tako na Češkem in Slovaškem, kjer sta zdravstvena sistema tik pred kolapsom, zato covidne bolnike vozijo v bolnišnice v druge evropske države. Zaradi novih sevov pa določene države ponovno uvajajo ukrepe.

