Hrvaška: Z vojaškim helikopterjem na lov na divje svinje

Kot so zapisali v Dnevnik.hr, je pilote oziroma krivolovce izdalo dejstvo, da so se vojaki med lovom snemali. Vojska je za incident vedela, a je dogodek prikrivala, zanj pa so izvedeli novinarji. Pod stalnim pritiskom teh je Ministrstvo za obrambo Republike Hrvaške (MORH) le priznalo, da se je incident res zgodil. Kot so odgovorili, je preiskovanje incidenta in pripravo obtožnice prevzelo državno tožilstvo.

Državno tožilstvo je nekaj pripadnikov hrvaškega vojnega letalstva obtožilo kaznivega dejanja protizakonitega lova in ribolova po 204. členu kazenskega zakonika. Lov se je zgodil po koncu opravljene naloge, ob vrnitvi na domače letališče, na nenaseljenem območju na Dinari. V helikopterju sta bila tudi dva pripadnika poveljstva posebnih enot hrvaške vojske, a je MORH sporočil, da nista neposredno sodelovala pri krivolovu.