Z vzkliki in aplavzi sprejeli Janjo Garnbret

Iz Tokia se je v domovino vrnila naša zlata Janja Garnbret, ki jo je kljub pozni uri na brniškem letališču sprejela množica navijačev in njenih najbližjih. Vzkliki in bučni aplavz so pospremili prvo plezalko sveta, ki je s širokim nasmehom na obrazu prestopila vrata letališča. Okrog njenega vratu se je svetila zlata olimpijska medalja, ki je zagotovo dokaz trdega dela in vztrajnosti. Dosegla je zastavljen cilj, novinarjem pa je odkrito povedala, da je bil to pritisk, kakršnega v življenju še ni čutila.