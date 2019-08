Na španskem otoku Gran Canaria je le teden dni po uničujočem požaru izbruhnil nov požar. Zaradi močnega vetra in visokih temperatur se ogenj naglo širi in se že razteza na območju 3400 hektarjev. S požarom, ki pustoši po osrednjem delu otoka, se za zdaj neuspešno spopada več kot 1100 gasilcev. Oblasti so z območja odredile evakuacijo okoli 8000 domačinov in turistov.