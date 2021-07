Z zmago si je Slovenija zagotovila prvo mesto v skupini B

Končana je še druga tekma rednega dela kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre in tudi tokrat slovenska reprezentanca ni imela težjega dela s Poljaki. Končni rezultat je bil 112:77, z zmago pa si je Slovenija zagotovila prvo mesto v skupini B. Čeprav je po prvi četrtini kazalo, da bodo Poljaki trši oreh, so Slovenci pritisnili v obrambi in začeli zadevati še trojke, Poljaki pa so jih začeli grešiti in prednost je le še naraščala. Najkoristnejši igralec je bil Luka Dončić z 18 točkami, 10 asistencami in šestimi skoki.

