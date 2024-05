Podpisi v podporo za dostop in pravico do splava

Šele nekaj desetletij ženske v modernih družbah lahko opravljajo enako delo kot moški, pa so za to marsikje še vedno manj plačane. In še danes obstaja kup držav po svetu, kjer ženske v resnici nimajo nič pravic. A to niso demokratične države, kar pa za države v Evropi težko rečemo. Pa kljub temu več kot 20 milijonov žensk nima dostopa do varnega splava. Ponekod je skorajda povsem prepovedan, drugje plačljiv. Kako je to mogoče? In kaj bo vaš podpis, ki jih zbira tudi Inštitut 8. marec, spremenil?