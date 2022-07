Kako veseli so otroci, ki so v sklopu Mikove karavane otroškega nasmeha prispeli na Debeli Rtič? Za sto otrok iz socialno ogroženih skupin so se končno začele brezskrbne počitnice. Za otroke 24 ur na dan skrbijo vzgojitelji prostovoljci, ki se iz leta v leto radi vračajo na Debeli Rtič, kot pravijo se od otrok, ki s seboj prinesejo različne življenjske zgodbe veliko naučijo, predvsem to, kako biti hvaležen za malenkosti.