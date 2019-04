21.000 evrov donacij, 7000 evrov za vsak projekt

Da znamo Slovenci prepoznati dobre zgodbe in jih nagraditi z glasovanjem, dokazuje akcija slovenske Coca Cole. Za družbeno pomembne projekte je glasovalo 48.000 ljudi. Katere tri so zmagovalne akcije? Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje za dijaški sklad projekta Botrstvo, mladi športniki pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije in društvo Morigenos, ki se posveča raziskovanju delfinov v slovenskem morju

Vsaka zgodba se začne z dobrim namenom in tako so se začele tudi zgodbe treh projektov. Čeprav so med seboj različni, jih povezuje enak namen, delati dobro in vračati družbi. Botrstvo slovenskim otrokom pomaga, da razvijajo svoje potenciale s pomočjo dijaškega sklada. Olimpijski komite skrbi za nadarjene mlade športnike s štipendijami. Društvo Morigenos pa si prizadeva, da bo naše morje za trenutno 150 delfinov, še vedno prijazen dom. Anita Ogulin, vodja Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje pravi:"Iz teh otrok, preverjeno iz naših izkušenj zrastejo uspešni mladi in odrasli ljudje, ki tej družbi izdatno vračajo." Bogdan Gabrovec iz Olimpijskega komiteja dodaja: "Zavedamo se dejstva, da brez širine, mladosti in posledično rezultatov v mladostnih kategorijah ni vrhunskega športa." Tilen Genoviz društva Morigenos pa meni:"Delfini so veliki plenilci na vrhu prehranjevalne verige v morju in kot taki imajo zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju ravnovesja v morskih ekosistemih, tako da varstvo delfinov posredno izboljšuje tudi varstvo celotnega morja."

Projekt Botrstvo FOTO: Kanal A

21.000 evrov donacij Vse te dobre namene pa smo prepoznali tudi Slovenci v akciji slovenske Coca Cole. Glasovalo je prek 48.000 Slovencev, ki so izbirali med šestimi različnimi projekti. Danes so tako podelili 21.000 evrov donacij, vsak izmed treh projektov je prijel 7000 evrov. Direktorica Coca Cole Ruža Tomić Fontana pravi, da so zelo ponosni, da so kot firma lahko dali svoje resurse in finančno pomoč slovenski družbi. Dodaja, da je to razlog, zakaj obstajajo.

Projekt Morgenos FOTO: Kanal A