Z oktobrom Zagreb ne bo več mesto, podobno smetnjaku, poročajo hrvaški mediji, saj bodo oblasti Zagrebčanom zaklenile zabojnike za smeti. In če nekatere zabojniki blazno motijo, drugim to predstavlja edini vir prihodka. Za brezdomce pa tudi številne upokojence je zbiranje povratne embalaže, kot so plastenke ali steklenice, mala služba, nekateri pa prodajajo tudi rabljena oblačila, ki pristanejo v zabojnikih, in na ta način zaslužijo za preživetje.