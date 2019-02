Za hekerski napad na avstralski parlament odgovoren 'državni akter'

Avstralski premier Scott Morrisonje sporočil, da je hekerski napad na računalniško omrežje avstralskega parlamenta in večjih političnih strank na začetku meseca izvedel"sofisticiran državni akter". O varnostnem incidentu v računalniški mreži parlamenta, ki jo uporabljajo poslanci, so poročali 8. februarja.

"Predlagam, da se ne spuščamo v podrobnosti teh operativnih zadev, vendar naši kibernetski strokovnjaki domnevajo, da je za to zlonamerno ravnanje odgovoren sofisticiran državni akter,"je Morrison povedal v parlamentu.

Avstralski mediji, ki se sklicujejo na varnostne vire, so poročali, da bi za napadi lahko stala Kitajska, vendar Morrison tega ni potrdil, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poslanci in uslužbenci parlamenta so morali zaradi poskusa hekerskega vdora spremeniti svoja gesla na računalnikih. Ministrstva niso bila prizadeta, saj uporabljajo druga omrežja.

Morrison je povedal, da so med preiskavo razkrili, da so bila tarča napada tudi računalniška omrežja liberalne in nacionalne stranke, ki sestavljata vladajočo koalicijo, in opozicijske laburistične stranke.

Premier je še povedal, da nimajo dokazov o morebitnem vpletanju v volitve. V Avstraliji bodo do sredine maja zvezne volitve.