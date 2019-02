Za Heleno Čampa zbrali celo več denarja, kot ga je potrebovala

Če se je Helena Čampa sprva bala dražbe, kjer so dražili njeno hišo, saj ni imela 70 tisočakov, pa je bil strah iz dneva v dan manjši. Odziv ljudi je bil izjemen, na pomoč so priskočili sosedi pa tudi neznanci. Zbrala je dovolj denarja, da je zase in sina, ki že od rojstva potrebuje 24-urno skrb in varstvo, obdržala dom in streho nad glavo. A zbranega denarja je bilo celo več kot ga je potrebovala.