Za hepatitis pogosto izvemo, ko je prepozno, testiranje pa nam lahko reši življenje

Tihi ubijalec je tudi hepatitis, saj se zaradi dolgotrajne odsotnosti bolezenskih znakov večina sploh ne zaveda, da so okuženi in je bolezen dostikrat odkrita naključno ali pa šele tedaj, ko je že prepozno. Čeprav Slovenija v svetu velja za dober primer prakse odkrivanja in zdravljenja hepatitisa, je po ocenah trenutno še vedno dobrih tisoč neodkritih bolnikov s hepatitisom C. Rešitev je zgodnje odkrivanje, zaradi katerega ima ustrezno zdravljenje sploh možnost preprečiti nadaljnje zaplete. Kako pomembno je zato testiranje, je ob svetovnem dnevu hepatitisa spregovorila infektologinja Mojca Matičič.