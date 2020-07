Za kakšne počitnice so se letos odločili naši politiki in strokovnjaki?

Še nikoli ni bilo tako pomembno, kje bodo dopustovali naši politiki, pa čeprav jih mediji to sprašujemo prav vsako poletje. Toda letošnje razmere so povsem drugačne. In ker gre pri poslancih, ministrih in tudi strokovnjakih, ki nas vsak dan opozarjajo na nevarnosti virusa in na zaščitne ukrepe, za znane osebnosti, ki vplivajo tudi na ravnanja drugih, smo preverili, za kakšen dopust se bodo odločili in kam bodo šli letos na počitnice?