Za Kavaški klan prevažal tudi po 200.000 evrov gotovine, nato postal skesanec

Sojenje v zadevi Kavaški klan se je nadaljevalo z zaslišanjem Vasilija Aleksića, enega od treh skesancev v zadevi Kavaški klan. Aleksić, ki s tožilstvom ni sklenil sporazuma o priznanju krivde, je med majem in julijem 2020 skrbel za prevoze denarja, ki izvira iz trgovine s prepovedano drogo.

Vasilije Aleksić ima v zadevi Kavaški klan status skesanca in je v programu zaščite prič. Njegovo današnje zaslišanje je zato potekalo prek videopovezave in pod strogimi zaščitnimi ukrepi. Njegov obraz je bil zamegljen, pri zaslišanju prek videopovezave so uporabili tudi napravo za popačitev glasu in zaščitno steno. Tožilstvo Aleksiću očita, da je kot voznik kurir po navodilih vodij in nadrejenih preko kriptirane komunikacije izvajal prevzem ali oddajo denarja, ki izvira iz trgovine s prepovedanimi drogami. S tem naj bi po oceni tožilstva zaslužil najmanj 1800 evrov. Aleksić je danes sodišču podrobno opisoval, kako je izvajal prevoze denarja iz naslova prepovedane trgovine z drogo. Kot je pojasnil, se je s prevozi denarja začel ukvarjati maja leta 2020, ko se je zaposlil v podjetju za prevoze v Sloveniji kot voznik tovornjaka. Že prvi delovni dan v Sloveniji je k Aleksiću namreč pristopil nekdanji član Kavaškega klana Darko Nevzatović in ga vprašal, ali bi poleg službe voznika opravljal še prevoze denarja. Nevzatović mu je izročil tudi kriptiran telefon Sky in mu dajal navodila, kje naj prevzame denar ter na katere lokacije naj ga odpelje. Darko Nevzatović je sicer eden od glavnih skesancev v zadevi Kavaški klan. Enako kot Aleksić ima status zaščitene priče in ga nameravajo zaslišati v okviru glavne obravnave.

icon-expand Zaščitena priča Vasilije Aleksić FOTO: Kanal A

V obdobju od maja do julija 2020 je Aleksić po lastnih besedah opravil "osem ali devet prevozov denarja" med različnimi državami, med katerimi je omenil predvsem Nemčijo, Slovenijo in Španijo. Navodila za prevzem denarja je vedno dobival od Nevzatovića. V začetku julija 2020, ko se je vračal iz Španije, pa je Aleksiča na slovensko-italijanski meji aretirala slovenska policija in mu pri tem zasegla večjo količino denarja. V ospredju današnje glavne obravnave je bilo sicer tudi vprašanje, ali imata Nevzatović in Aleksić v zadevi Kavaški klan lahko status priče. Nevzatović in Aleksić imata v tej kazenski zadevi namreč še vedno tudi status osumljencev. Sodni senat pod vodstvom predsednika Tomaža Bromšeta je na koncu sprejel sklep, da se Aleksića danes vseeno zasliši.