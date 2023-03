Za manjša gradbena dela potrebna le prijava objekta občini

V teh dneh pa ni razburjala le reorganizacija upravnih enot, ampak tudi nov pravilnik gradbenega zakona, ki naj bi začel veljati to soboto. Spomladi se namreč veliko ljudi odloči za manjša gradbena dela, zato so po spletu zaokrožile informacije, da bi morali za postavitev nadstreška, vrtne ute ali rastlinjaka pridobiti gradbeno dovoljenje in celo nadzornika. Na ministrstvu za naravne vire in prostor pa mirijo, da je novost le obrazec C 13 za začetek prijave gradnje enostavnih objektov občini.