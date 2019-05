'Za menoj je 36 let izkušenj in 13.000 operacij, a take treme še nisem imel'

Hrvaško javnost je navdušila zgodba o uspešni ločitvi siamskih dvojčic Valentine in Kristine . Za uspeh svetovnega kova je zaslužna 23-članska ekipa zdravstvenega osebja v zagrebškem kliničnem centru (KBC Zagreb), ki je deklici pred dvema mesecema in pol operirala kar 15 ur.

In čeprav sta deklici že skozi najhujše, ju še vedno čaka nekaj operacij, preden bosta lahko odšli domov."Gre za poseg na trebušni steni. Ker je bilo črevesje spojeno, zdaj ni tako dolgo, kot bi moralo biti, a to ni takšen problem. Imata ga dovolj, rasteta, pridobivata na teži. V najboljšem primeru razen nekaj brazgotin na trebuhu ne bi smeli imeti nobenih posledic. Zdaj ima vsaka že po 3,5 kilograma!"

"Dvojčici sta bili rojeni pred štirimi meseci, v 33. tednu nosečnosti, po štirih tednih pa se jima je stanje začelo poslabševati – eni se je močno naprezalo srce, druga ni mogla odvajati vode, in to je bil znak, da moramo operirati," je povedal.

Kot pravi, so se sestali šestkrat ali sedemkrat, preden so sprejeli odločitev, da morajo deklici, ki sta bili združeni s spodnjim delom prsne kosti in delom trebuha (imeli sta skupna jetra in črevesje) ločiti, saj se jima je stanje poslabšalo. "Veliko kolegov mi je reklo: Ante, zakaj se mučiš s tem, pošlji ju v tujino … Vedel sem, da naša ekipa nima izkušenj, da nimamo ljudi, specializiranih za ločevanje siamskih dvojčkov, odločitev je bila na meni. Vprašal sem se, ali imam ljudi, ki lahko naredijo takšen poseg na deklicah, ki sta tehtali le 3600 gramov. Verjel sem vanje in odločili smo se, da gremo v to. Organizirali smo se do potankosti. Čestitam vsem, ki so sodelovali v tem edinstvenem primeru!"

"36 let sem v zdravstvu, za menoj je 12 ali 13 tisoč operacij, zapletenih in manj zapletenih, a še nikoli nisem imel take treme in še nikoli nisem bil tako vznemirjen kot na dan te operacije. To je izjemno pomembno tako za naš klinični center kot za hrvaško medicino," je za Index.hrpovedal direktor KBC Zagreb Ante Ćorušić .

Srčni kirurg: Moje delo je trajalo le 15 minut

Srčni kirurg Dražen Belina pa je povedal, da je bilo njegovo delo navkljub zahtevni operaciji ob pomoči kolegov zelo enostavno. Trajalo je le 15 minut. "Njuni srci sta bili zelo blizu. Ker niso vedeli, ali bo težava z ločevanjem teh dveh prekrasnih src, so me poklicali. Hvala zdravniku Luetiću, ki je naš Zlatko Dalić, in hvala, da sem lahko sodeloval v tej reprezentanci."

Vodja zavoda za otroško kirurgijo KBCTomislav Luetić, ki je vodil celotno operacijsko ekipo, je med drugim študiral tudi na priznani ameriški univerzi Harvard. Zaradi uspehov v medicini ga na Hrvaškem primerjajo z nogometnim trenerjem Zlatkom Dalićem, ki je z državno nogometno reprezentanco osvojil srebro na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Pokazali smo, da zmoremo, samo nekaj nas mora združiti, je še dejal Belina. "Ti dve deklici sta velika sila, ki nas je združila. Rodili sta se z enako velikimi srci, a sčasoma bi se srce ene začelo povečevati, srce druge pa zmanjševati. Ledvice so začele odpovedovati, in to nas je prisililo, da smo ukrepali. Ugotovili smo, da sta srci narazen dva ali tri milimetra in da ju bomo brez težav ločili. Moj del je trajal vsega skupaj 15 minut in ko smo ločili srci, je bilo treba nadaljevati z ločevanjem jeter in trebušnih organov. Vsem se še enkrat zahvaljujem! Če boste še kdaj formirali reprezentanco, me štejte zraven!" je dejal.

Starša deklic o strahu in sreči

O strahu, ki ju je spremljal ves čas, in sreči, ki sta jo občutila zdaj, ko je konec, sta zaRTL spregovorila tudi starša deklic PetarinMarija Tambolaš.

"Najhuje nama je bilo med samo operacijo in malo pred tem, ko sta imeli deklici vnetje črevesja. Komaj sta preživeli," je povedal oče, mama pa je opisala, kako jo je eden od zdravnikov v Virovitici, od koder prihajajo, vprašal, zakaj se je odločila, da ju bo sploh rodila. "Odgovorila sem mu: kaj pa naj, to sta moja otroka. Nato me je vprašal, ali še nisem slišala za splav, in odgovorila sem mu, da to pri nama ni prišlo v poštev!"

Ko sta se deklici rodili, je bila Kristina slabotnejša, Valentina pa močnejša. Zdaj se je to obrnilo. "Poleg tega imata povsem različen karakter. Ko sva jih po operaciji zagledala vsako v svoji posteljici, nisva vedela, kaj bi. Strah in sreča! Bili sta veliko večji kot takrat, ko sta bili rojeni."