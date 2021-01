Za Miho in nečaka iz Gerečje vasi svoj dres prispeval tudi Luka Dončić

"Vemo, da jima družine ne moremo vrniti, a to še ne pomeni, da jima ne moremo pomagati," razlaga Sašo Dobnik. Za svojega prijatelja in njegovega nečaka, Miho in Matijo iz Gerečje vasi, ki sta na božični dan po grozljivem trojnem umoru ostala brez najbližjih, se je odločil potruditi po svojih najboljših močeh in zbrati čim več denarja. Začelo se je med prijatelji, vsak je nekaj prispeval, nato pa ga je spodbudila akcija vratarja Nogometnega kluba Celje Matjaža Rozmana. Dobnik sicer svojih dresov nima, je pa k sodelovanju pozval številne športnike in presenečeno ugotovil, da med njimi ni nikogar, ki ne bi česa prispeval.