Za muslimane se začenja ramazan, mesec posta in solidarnosti

Več kot milijarda muslimanov po vsem svetu začenja postni mesec ramazan. Ta se je sicer začel v nedeljo zvečer s prvo nočno molitvijo, danes pa je prvi dan posta. Post bo trajal 29 dni, in sicer do sončnega zahoda 4. junija.

Kot so zapisali v Islamski skupnosti v Sloveniji, je mesec ramazan blagoslovljeno obdobje, namenjeno krepitvi bogoslužja. "Je čas posta, božjega napotila, božje rešitve in Njegove milosti," so zapisali. Ramazan je v islamu tudi "tekmovalno obdobje", ko naj bi verniki tekmovali, kdo bo naredil več dobrega.

V času ramazana se muslimani postijo med sončnim vzhodom in sončnim zahodom, prav tako se trudijo biti v okvirih moralnih načel, ki jih uči islam. "Post je med drugim najvišja stopnja pobožnosti in dokaz resničnega verovanja, brez licemerstva in dvojne morale," so zapisali v islamski skupnosti. Verniki se v času ramazana pogosto zberejo na skupnih večerjah, s katerimi vsak dan prekinejo post, zato je ta mesec tudi mesec druženja.