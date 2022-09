Za najboljšo promocijo Slovenije zadolženi številni športniki

Majhna po površini in velika po športnih uspehih. To je Slovenija, ki je v svet ni popeljala čudovita narava, ki jo dežela na sončni strani Alp premore, ampak so za največjo in najboljšo promocijo v svetu poskrbeli prav naši športniki. In če je bila nekoč gimnastika tista, ki nam je po zaslugi Leona Štuklja in Mira Cerarja prinašala zgodovinske uspehe, je zdaj športnikov in različnih športnih panog, kjer Slovenci kraljujemo, za en dolg spisek, na katerega smo, kar kažemo s strastnim navijanjem, zelo ponosni. Dan športa praznujemo od leta 2020, pobudnik je Olimpijski komite Slovenije, kot obletnico dne, ko je za samostojno Slovenijo prvič zaigrala himna na poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju ob zmagi veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika ter Rajmonda Debevca.