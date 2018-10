Za najvišji kip na svetu porabili dva tisoč ton brona in 300 milijonov evrov

V Indiji so razkrili najvišji kip na svetu, za gradnjo katerega so porabili približno 300 milijonov evrov. 182 metrov visok Kip enotnosti, ki je kar dvakrat višji od ameriškega Kipa svobode, je bronasti poklon legendarnemu voditelju Sardarju Vallabhbhai Patelu.A lokalni prebivalci so prepričani, da je bila gradnja nepotrebno zapravljanje davkoplačevalskega denarja.

V zvezni državi Gujarat na zahodu Indije so danes odkrili najvišji spomenik na svetu. Indijski predsednik vlade Narendra Modi je ob odkritju kipa dejal, da je kip simbol enotnosti, ki bo postal velika turistična atrakcija. Dodal je, da je kip, ki je kar dvakrat višji od Kipa svobode, simbol indijske integritete. Ob otvoritvi so ga iz letal obsuli s cvetjem. "Patel je želel, da bi bila Indija močna, čvrsta, previdna in prilagodljiva nacija, in za to si prizadevamo," je Mondi dejal ob otvoritvi.

Kip je moralo varovati več tisoč policistov, saj so območje preplavili protestniki. FOTO: AP

Kip enotnosti tehta okoli 67.000 ton, zgrajen pa je tako, da lahko kljubuje močnemu vetru in potresom. Spomenik in njegova okolica zavzemata več kot 20.000 kvadratnih metrov zemljišča, ki ga obdaja tudi umetno jezero. Gradnjo kipa so financirale vlada, državna podjetja in nekatere druge institucije, za dokončanje pa je 250 inženirjev in 3400 gradbenih delavcev potrebovalo 33 mesecev. Kip Patela, ki je "oblečen" v tradicionalno indijsko obleko in s šalom čez ramo, je narejen iz 210.000 kubičnih metrov cementa, 25.000 ton jekla in skoraj 2.000 ton brona. Zamislil si ga je priznani indijski kipar Ramu Sutar.

Spomenik je iz brona in jekla, odkrili pa so ga z bogatim ognjemetom in ob poostrenih varnostnih ukrepih ob 142. obletnici rojstva Patela. FOTO: AP