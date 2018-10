Za najvišji kip na svetu porabili dve toni bakra in 300 milijonov evrov

Kip enotnosti tehta okoli 67.000 ton, zgrajen pa je tako, da lahko kljubuje močnemu vetru in potresom. Za gradnjo so uporabili 12.000 bronastih plošč, njihova skupna masa pa je skoraj dve toni. Spomenik in njegova okolica zavzemata več kot 20.000 kvadratnih metrov zemljišča, ki ga obdaja tudi umetno jezero. Kip je gradilo več kot 2.000 indijskih delavcev in še več sto delavcev iz Kitajske.