Za napad na Senidah naj bi bil odgovoren njen prejšnji menedžer

Konec tedna je odmevalo še eno razkritje, in sicer, da naj bi kriminalna združba iz Bosne in Hercegovine načrtovala napad na slovensko pevko Senido Hajdarpašić, ki je na Balkanu zaslovela pod imenom Senidah. Nameravali so jo pretepsti ali politi s kislino. Za načrtovanjem napada na pevko naj bi stala njen nekdanji menedžer Admir Arnautović, v kriminalnih krogih poznan kot Šmrk, ter njegov pajdaš Adnan Maglić. Senidah naj bi bila dolžna izplačati pol milijona evrov, s tem pa naj bi se jima oddolžila, ker sta vlagala v njeno kariero. Kdo je torej Admir Arnautović?

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:48 audio-control-play-line Iz 24UR: Tarča organizirane kriminalne združbe 03:17 audio-control-play-line Iz SVETA: Kdo je načrtoval napad na Senidah? icon-chevron-left icon-chevron-right