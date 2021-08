Za naše košarkarje bučno navijala vsa Slovenija

Ko športniki požanjejo sadove svojega truda, gredo zahvale večinoma tistim, ki so jih vselej podpirali – njihovim družinam. In seveda so tudi na letošnjih olimpijskih igrah svojci košarkarjev s svojo podporo, ljubeznijo in toplino naše junake spremljali na vsakem koraku. Tudi na uradnem sprejemu na brniškem letališču so četrte košarkarje sveta sprejeli družinski člani. Podpora naši izbrani vrsti pa je prišla tudi z druge strani Atlantika. O uspehu naših košarkarjev so se v oddaji Svet na Kanalu A pogovarjali s selektorjem slovenske košarkarske reprezentance Aleksandrom Sekulićem.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:48 audio-control-play-line Iz SVETA: Podpora družine pomeni največ 05:37 audio-control-play-line Iz SVETA: Aleksander Sekulić o uspehu košarkarjev icon-chevron-left icon-chevron-right