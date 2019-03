Za nekaj ur smo vstopili v svet, ki je za nas drugačen

Svoja vrata je za obiskovalce odprl Cirius Vipava, center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, kjer se trenutno šola 125 otrok. Tu otroci obiskujejo vrtec in osnovno šolo, učijo pa se na drugačen način kot njihovi sovrstniki. Skozi igro spoznavajo osnove matematike, slovenščine in biologije. In če je včasih težko, s pomočjo vzgojiteljev vztrajajo in dosežejo svoj cilj.