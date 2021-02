Napake pri ločevanju odpadkov: ste vedeli, da plastika ne sodi v embalažo?

Kljub temu da odpadke ločujemo že kar nekaj časa, je med nami še vedno veliko takih, ki očitno ne vedo, v kateri zabojnik odvreči določene odpadke. Mariborsko komunalno podjetje Snaga je zato ponovno pregledovalo vsebino zabojnikov, tokrat med blokovskim naseljem na Pobrežju. Lotili so se rumenih, tistih, v katere sodi odpadna embalaža. Med njimi pa našli kup stvari, ki tam nimajo kaj početi. In kaj sledi? Najprej opozorilo, pravijo, če to ne zaleže, pa nas lahko za nepravilno odložene smeti doleti tudi do 300 evrov kazni.