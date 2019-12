Za obnovo in zaščito Benetk pred poplavami potrebna poldruga milijarda evrov

Nedavne poplave v Benetkah so povzročile za več milijonov evrov škode, za njeno odpravo pa je občina sprostila 16 milijonov evrov in pol. A to še zdaleč ne bo dovolj, da bi mesto v prihodnje ubranili pred poplavami. Po besedah beneškega župana Luigija Brugnara bi nujno potrebovali vsaj 150 milijonov evrov na leto oziroma poldrugo milijardo evrov v naslednjem desetletju.