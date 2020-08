Za odvoz rekordnega zasega konoplje v Pomurju na pomoč priskočil policijski helikopter

V Pomurju so policisti zasegli rekordno količino konoplje. Trije Slovenci, stari od 40 do 48 let, so se gojenja konoplje lotili kar na državni zemlji. A so jih nekega dne v zasedi pričakali policisti. Osumljene so pridržali, zdaj so v priporu. Konopljo, šlo je za kar 2650 sadik, pa nato s pomočjo helikopterja kar tri dni prevažali z otoka na nabrežje reke Mure. Domačini pa pravijo, da naj bi šlo za Štajerce, ki naj bi si nedaleč proč od nasada najeli celo hišo.